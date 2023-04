Les U19 de l'Olympique lyonnais ont rechuté à Sochaux (2-0) et voient leurs espoirs de qualification aux play-offs s'envoler. À trois journées de la fin, les joueurs d'Eric Hély comptent huit points de retard sur la deuxième place.

Éric Hély n'aura pas eu les clés face à son ancien club. Après un retour à la compétition sur les chapeaux de roue la semaine dernière contre Bourg-en-Bresse (4-0), les U19 de l'OL se sont inclinés dimanche (2-0) face à Sochaux. Les Gones n'avaient plus le droit à l'erreur. Ils ont désormais huit points de retards sur la deuxième place (qualificative aux play-offs) et il reste neuf points à prendre jusqu'à la fin de saison. Autrement dit, mission presque impossible, mais Eric Hély ne se faisait plus vraiment d'illusions depuis un moment, comme il l'avait confié à Olympique-et-Lyonnais.

Rien n'est allé dans le bon sens

Au cours de cette rencontre, les Lyonnais n'auront pas eu beaucoup de répit. Dès la 19e minute, l'arrière gauche Yacine Chaïb est sorti sur blessure. Peu de temps avant la mi-temps (39e), Prince Mombong a ouvert le score pour les Sochaliens. Avec seulement un but de retard à la pause, les joueurs de l'OL avaient encore le droit d'espérer revenir à la marque, mais c'était sans compter sur un Prince Mombong de gala qui a doublé la mise dès la reprise (54e).

Cette septième défaite fait quasiment disparaître les derniers espoirs de qualification en fin de saison. La prochaine rencontre pour les U19 sera contre le Paris FC, le dimanche 23 avril (15h), pour le compte de la 24e journée du championnat.