Prolongé mardi, Saël Kumbedi s'inscrit sur le long terme avec l'OL. Le latéral droit s'est livré sur sa prolongation jusqu'en 2027.

Mardi, l'OL a officialisé la prolongation de contrat de son jeune arrière droit Saël Kumbedi pour quatre ans. Suite à cela, le défenseur de 18 ans était au micro de la chaîne du club et il a évoqué sa situation depuis son arrivée. "Ça va vite, mais je me suis préparé pour ça. On récolte ce que l’on sème et aujourd’hui, je récolte ce que j’ai semé. Mais ce n’est pas fini, il faut continuer, a appuyé Saël Kumbedi. J’ai bien fait de venir, car on m’aide à progresser ici, sur le terrain, mais aussi en dehors, c'est vraiment un bon choix sportif. Au début, j'étais là, j’observais, je prenais l’expérience, les conseils. Maintenant, le coach me met sur le terrain, c'est à moi de jouer et de lui montrer mes capacités", a-t-il déclaré.

Un joueur épanoui à Lyon

Comme il l'a exprimé, l'international U19 français ne regrette pas son choix d'avoir rejoint la capitale des Gaules. Conscient de ses progrès individuel, il reste néanmoins déçu des résultats collectifs obtenus cette saison. "Je suis content d’être ici, je suis content de jouer avec mes coéquipiers. Le club me fait confiance donc j’ai décidé de prolonger. Sur le plan sportif, individuellement, ça se passe bien, mais collectivement, c'est une saison un peu compliquée. Il faut qu’on relève la tête sur les derniers matchs."

Visiblement, malgré son âge, la révélation de l'Olympique lyonnais fait preuves de beaucoup de maturité dans son discours à propos de l'équipe... À noter que Kumbedi sera suspendu pour la rencontre face à l'OM dimanche (20 h 45). Le joueur a accumulé trop de cartons jaunes sur les derniers matchs.