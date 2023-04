Mercato : Cheikh Niasse (Young Boys Berne) pas insensible à l’OL 

Formé à Lille, Cheikh Niasse s’est exilé en Suisse du côté des Young Boys de Berne. Après le club suisse, le milieu rêve d’un nouveau tremplin et ouvre la porte à l’OL.

Laurent Blanc n’est jamais le dernier pour le redire : l’OL n’a pas fait tout ce qu’il souhaitait durant le mercato estival. Dans sa volonté de se renforcer défensivement, l’entraîneur lyonnais avait soumis l’idée de recruter un milieu défensif en plus de Dejan Lovren en défense. Les pistes ont été nombreuses, trop nombreuses même et finalement l’OL s’est retrouvé bredouille au moment où sonnait minuit le 31 janvier dernier. La quête d’un milieu défensif a été un échec à Lyon et Vincent Ponsot l’avait avoué sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" il y a quelques semaines.

Malgré tout, la piste d’un renfort dans l’entrejeu devrait une nouvelle fois être au centre des discussions estivales. Cette fois-ci, les dirigeants lyonnais devraient être un peu plus réactifs que lors de l’hiver. La cellule de recrutement arpente les quatre coins du continent depuis plusieurs semaines, mais a-t-elle fait un arrêt en Suisse ? Avec Stéphane Henchoz, ancien international suisse, l’OL a un pied chez nos voisins. Reste à savoir si le profil de Cheikh Niasse a été scruté…

40 matchs depuis février 2022 avec les Young Boys

Le milieu franco-sénégalais de 23 ans est à son avantage avec les Young Boys de Berne qu'il a rejoint en février 2022. Bientôt champion de Suisse, celui qui a été formé à Lille (7 matchs de Ligue 1) rêve d’une nouvelle aventure. "J’aurais aimé jouer en Ligue 1 et j’espère que ça arrivera un jour, a-t-il déclaré à Foot Mercato. Mais je n’ai aujourd’hui aucune priorité ni championnat préféré. Personnellement, j’irai dans un club où l’on me veut vraiment et où on aura une certaine confiance en mes qualités et qui me proposera un projet sportif qui me parle."

L’OL peut-il faire partie de ses aspirations ? Niasse ne ferme pas la porte, au contraire. "J’aime beaucoup Lyon !". Le message est passé, reste à savoir s’il sera entendu.