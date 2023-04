Qualifié pour la 11e demi-finale de sa carrière, Karim Benzema est devenu le joueur de champ du Real Madrid avec le plus de matchs de Ligue des champions. Avec 131 rencontres, il a dépassé Raul mardi contre Chelsea.

La longévité de Karim Benzema n’est plus à décrire. À 35 ans, l’attaquant français a réussi à s’imposer parmi les meilleurs attaquants du monde et le Ballon d’Or glané en novembre dernier n’est que l’aboutissement de ses années de persévérance. Il est une source de motivation et d'inspiration comme l’a expliqué Bradley Barcola à Olympique-et-Lyonnais à force d’enchaîner les records au sein du plus grand club du monde qu’est le Real Madrid. Quatorze ans après son arrivée dans la capitale espagnole, Benzema est devenu le joueur de champ le plus capté du club madrilène en Ligue des champions.

11e demi-finale de Ligue des champions pour Benzema

De nouveau titulaire face à Chelsea, l’attaquant formé à l’OL n'a pas marqué, mais a disputé son 131e match dans la compétition avec le Real Madrid (150 en prenant ceux joués à Lyon). Depuis mardi, il a dépassé un certain Raùl, figure emblématique du club madrilène, et continue un peu plus d’écrire sa légende après être devenu le meilleur buteur de l’histoire du club en Liga en détrônant encore une fois Raùl. Grâce à la victoire 2-0 à Londres, les Merengue se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions. Ce sera la 11e fois que Benzema goûtera au dernier carré de la C1…