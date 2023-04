Pour OL - OM, les Lyonnais comptent sur les supporters

Conscients d’avoir raté le coche avec la Coupe de France, les joueurs de l’OL espèrent retrouver un Parc OL plein à craquer, dimanche (20h45). Avec les festivités autour de Paul Bocuse, l’ambiance austère de Rennes devrait être un lointain souvenir.

Ils étaient un peu plus de 200 vendredi soir au Stadium. Deux cents courageux supporters ayant fait le chemin jusqu’à Toulouse pour encourager les Lyonnais. Quand on aime, on ne compte pas et les fans lyonnais ont fait ce choix depuis longtemps, contre vents et marées. Poussant fièrement les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vers la victoire (1-2), ils n’ont pas manqué de rappeler l’échec de la Coupe de France avec une banderole "du président aux joueurs : tous coupables".

La pilule n’est toujours pas passée malgré la présence à Toulouse et les joueurs sont bien conscients d’avoir failli. "Je vous l’avoue, cette élimination à Nantes a vraiment été très dure pour tout l’effectif. Les supporters sont exigeants, bien sûr, comme nous, on l’est, a déclaré Anthony Lopes dans des propos rapportés par plusieurs confrères. On en parle avec de nombreux coéquipiers et on comprend leur frustration, il n’y a aucun souci là-dessus. Nous aussi, on est frustré de ne pas avoir pu faire mieux jusqu’à maintenant."

Une ambiance différente de celle contre Rennes

Dimanche (20h45), l’OL retrouvera le Parc OL pour la réception de Marseille. Deux semaines après que les Bad Gones ont choisi de boycotter la réception de Rennes et que les Lyon 1950 ont décidé de ne plus encourager, le stade devrait être bien plus rempli et plus animé. Dans cette fin de saison où un infime espoir d’être européen est toujours permis, les Lyonnais espèrent pouvoir de nouveau compter sur le soutien populaire lors de l’Olympico. "On doit avancer ensemble et surtout ne pas baisser les bras. En tout cas, ce n’est pas dans ma nature, a poursuivi le gardien. Maintenant, on a basculé sur le match de Marseille qui sera un gros test, un grand challenge, mais voilà, avec notre public, on va essayer d’aller chercher cette victoire."

La déception sera toujours présente dimanche et risque de l’être jusqu’à la fin de la saison dans les tribunes. Néanmoins, l’atmosphère devrait être bien moins morose qu’il y a deux semaines avec notamment l’hommage rendu à Paul Bocuse par les deux virages.