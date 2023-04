Présent lors du quart de finale de Coupe de France contre Grenoble, John Textor devrait également prendre place dans les tribunes du Parc OL dimanche. Après OL - OM, l’Américain organisera une nouvelle réunion à Décines avec l’ensemble des administrateurs d’Eagle Football.

Un peu plus de deux mois qu’il n’a plus posé les pieds dans le Rhône. Cela avait d'ailleurs valu une banderole des Lyon 1950 contre Rennes il y a deux semaines. Le groupe de supporters du virage sud s'était demandé quand John "Ghost" Textor allait enfin passer à l'action, lui qui doit jongler entre ses différents clubs. Présent lors du quart de finale de Coupe de France contre Grenoble, John Textor avait vu Jeffinho réussir ses débuts au Parc OL et espérait sûrement avec cette qualification voir l’OL réussir à aller au Stade de France. Deux mois plus tard, l’objectif Coupe de France est tombé à l’eau, mais le club lyonnais espère toujours être européen en fin de saison. Il reste sept "finales" dont la prochaine se joue dimanche (20h45) face à Marseille.

Réunion d'Eagle Football à Décines lundi

Pour ce choc de la 32e journée de Ligue 1, John Textor devrait bien s’asseoir aux côtés de Jean-Michel Aulas d’après nos informations. Entre préparation pour la saison prochaine, discussions autour de l’OL féminin, l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe va poser ses valises le temps de quelques jours pour cet Olympico. En plus d’assister au match dominical et de voir l’ambiance surchauffée du Parc OL pour un tel rendez-vous, John Textor organisera également une réunion avec l’ensemble des administrateurs d’Eagle Football. Cette réunion aura lieu le lundi, toujours selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais.