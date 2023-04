Révélation de cette seconde partie de saison lyonnaise, Bradley Barcola s’est longuement confié à Olympique-et-Lyonnais. Avant de retrouver son interview, le jeune attaquant est revenu sur les attaquants qui l’inspirent.

Son absence n’a finalement pas été aussi préjudiciable que pouvait le craindre Laurent Blanc avant le déplacement à Toulouse. Avec un Jeffinho à son avantage, la suspension de Bradley Barcola n’a pas eu d’incidence sur le jeu offensif lyonnais vendredi. Sans sa révélation de la seconde partie de saison, l’OL a pris le meilleur sur les Toulousains (1-2) tandis que Bacola observait de chez lui la performance de ses coéquipiers, le regard déjà tourné vers Marseille. En marge de cet Olympico, le jeune attaquant s’est longuement confié à Olympique-et-Lyonnais où il parle sa frustration en début de saison ainsi que sa réussite actuelle. Un entretien à retrouver en fin de semaine.

Afin d’en connaitre un peu plus sur lui, Bradley Barcola s’est aussi livré sur les attaquants qu’il a souvent admirés depuis sa plus tendre enfance. Ce n’est un secret pour personne, en s’imposant à la pointe de l’attaque de l’OL, l’international Espoir a réalisé un rêve en évoluant avec Alexandre Lacazette. Ayant "des posters" dans sa chambre, Barcola vit désormais au quotidien les conseils de son ainé. "Il a vraiment un rôle de grand frère. Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est son pied droit, avoue le cadet à Olympique et Lyonnais. Si je devais en choisir un, je prendrai celui d'Alex par rapport à sa finition, comment il est chirurgical."

S’il rêve d’avoir "le palmarès de Cristiano Ronaldo, un de mes attaquants préférés et sa détente dans le jeu de tête", Bradley Barcola aimerait bien suivre les traces d’un autre ancien de la maison lyonnais. Natif de Villeurbanne et ayant commencé le football à l’AS Buers, Bradley Barcola aimerait devenir un exemple comme l’a été Karim Benzema. "C’est un parcours magnifique, pour tous les jeunes qui viennent de quartiers comme lui et moi, je pense que c’est un exemple à suivre. Il a toujours été droit dans sa carrière, il a toujours fait les bons choix sans jamais s’égarer." En plus du parcours du Madrilène, l’attaquant de l’OL veut piocher "l’intelligence de jeu de Benzema, il est très intelligent dans tout ce qu’il fait sur le terrain, les déplacements, les remises. C’est assez impressionnant à regarder."

La suite de l’entretien avec Bradley Barcola à retrouver ce week-end sur Olympique-et-Lyonnais.