En 120 "Olympicos", avantage à l'OL contre l'OM

Jerome Boateng (OL) face à Mattéo Guendouzi (OM) en mai 2022 (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Avant le 121e duel entre l'OL et l'OM, l'histoire donne raison aux Lyonnais. Ils ont engrangé plus de victoires face à leur rival, et notamment depuis les années 2000.

Ce week-end (dimanche 20h45) s'apprête à être joué le 121e "Olympico" de l'histoire. Bien que l'OM comme l'OL se proclame être "le seul olympique", les résultats entre les deux équipes donnent l'avantage aux Rhodaniens. Depuis le 11 novembre 1951 (premier duel), jusqu'à aujourd'hui, les Lyonnais ont remporté 42 des 120 matchs contre les provençaux. À titre de comparaison, les Marseillais en ont remporté 37, et les 41 autres rencontres se sont soldées par un nul.

L'OL fait la loi au XXI siècle

Si les dernières années ont été plus difficiles, l'Olympique lyonnais s'est progressivement imposé comme l'un des plus grands clubs français depuis le début des années 2000. Cela s'est aussi traduit dans ses affrontements avec les Phocéens. En 51 confrontations, la formation rhodanienne a gagné 21 fois et fait 19 résultats nuls, laissant 11 petites victoires aux Provençaux. Enfin, l'OM n'a pas réussi à ramener une victoire du Rhône depuis l'année 2007, soit 16 ans.