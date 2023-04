Mercato : la Roma mise sous pression pour Aouar (OL) ?

Libre de s’engager où bon lui semble depuis janvier, Houssem Aouar n’a pas encore fait de choix définitif. En Serie A, l’AS Roma pourrait subir la concurrence du Napoli et de l’AC Milan.

Encore sept matchs et l’histoire débutée entre Houssem Aouar et l’OL il y a plus de dix ans prendra fin. En attendant de savoir si elle se terminera sur une bien meilleure note que celle de ces derniers mois, le milieu de terrain est désormais à la recherche d’un nouveau challenge. En fin de contrat avec son club formateur, le néo-Algérien ne prolongera pas entre Rhône et Saône, bien qu’il ne l’ait jamais vraiment officialisé, expliquant avant tout vouloir retrouver son niveau. Ses performances n’ont pas forcément traduit cette volonté mais à l’heure d’un nouveau challenge, Aouar garde une certaine cote.

Si le Real Betis et l’Eintracht Francfort ont fait le maximum, l’avenir du milieu devrait s’écrire du côté de l’Italie si l’on en croit la presse transalpine. L’AS Roma n’a pas caché son intérêt pour Aouar via son directeur sportif, Tiago Pinto mais le club de la Louve sait qu’il va devoir mettre les bouchées doubles pour parvenir à un accord total. La concurrence en Serie A n’aurait pas dit son dernier mot avec l’AC Milan et le Napoli d’après Foot Mercato. Deux clubs associés de près ou de loin à Houssem Aouar ces derniers mois et qui pourraient lancer une bataille à trois sur le dossier Aouar. Malgré des performances individuelles et collectives en dedans, le Lyonnais garde donc une certaine cote grâce à son relatif jeune âge (24 ans) et sa situation contractuelle.