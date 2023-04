OL : Mohamed El Arouch remis de sa blessure à la cheville

Une nouvelle fois touché à la cheville la semaine dernière, Mohamed El Arouch avait dû faire l’impasse sur le déplacement à Toulouse et le match de la réserve. Le jeune milieu était de retour à l’entraînement de l’OL mardi.

Est-ce que cela va devenir handicapant à terme ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais Mohamed El Arouch est en tout cas victime de son jeu. Techniquement plus qu’à l’aise avec le ballon, il ne rechigne pas non plus à l’effort et à aller au contact. Seulement, sa fragilité physique lui joue des tours depuis quelques mois et l’empêche de vraiment pouvoir enchaîner avec les professionnels. En délicatesse avec l’une de ses chevilles, il doit observer des périodes de repos comme ce fut le cas la semaine dernière. Touché, El Arouch avait dû faire une croix sur le déplacement de l’OL à Toulouse (1-2) et n’avait pas pu plus tenir sa place avec la réserve à Alès samedi dernier (1-1).

Le derby contre Saint-Priest ou le choc contre l'OM ce week-end ?

Avec son jeune milieu en devenir, l’OL ne veut bien évidemment prendre aucun risque de grosse blessure et compose donc avec ces petits pépins physiques. Néanmoins, la semaine de repos a fait du bien à Mohamed El Arouch puisque le natif d’Orange était de retour sur les terrains d’entraînement en ce début de semaine. Mardi, il a participé à la séance collective des pros en compagnie d’Achraf Laaziri, Mamadou Sarr ou encore Sekou Lega. Avec le derby importantissime contre l’AS Saint-Priest samedi (18h) à Décines, ne reste plus qu’à savoir si la course au maintien sera érigée comme une priorité par le club pour El Arouch ou s’il postulera dans le groupe lyonnais contre l’OM dimanche (20h45).