OL : Catarina Macario de retour à Lyon ce lundi

Victime d’une rupture des ligaments croisés en juin 2022, Catarina Macario n’a toujours pas repris avec l’OL. L’Américaine doit faire son retour à Lyon ce lundi, sans pour autant reprendre le chemin de la compétition.

En décembre dernier, à l’issue du dernier match de poule en Ligue des champions contre la Juventus Turin, Sonia Bompastor avait tablé sur "février, voire mars" pour voir Catarina Macario reprendre avec le groupe lyonnais. Un timing qui laissait espérer un possible retour pour les quarts de finale contre Chelsea. Force est de constater qu’il n’y a eu aucune trace de l’Américaine lors de la double confrontation ni même à Lyon alors que le mois d’avril vient de commencer. Ayant en partie suivi une rééducation individualisée, Macario ne fera son retour entre Rhône et Saône que ce lundi. "Son retour à Lyon a été un peu retardé, mais elle va plutôt bien", a confirmé Sonia Bompastor à nos confrères du Progrès.

Alors que l’OL a joué la 18e journée de D1 dimanche au Havre et qu’il ne reste plus que quelques journées plus la finale de la Coupe de France le 13 mai, Catarina Macario portera-t-elle une nouvelle fois le maillot lyonnais ? À 23 ans, la joueuse offensive est en fin de contrat et malgré les annonces de Jean-Michel Aulas, aucune prolongation n’a été officialisée. "À l’heure actuelle, je n’ai pas encore assez d’éléments pour dire si elle rejouera avec nous d’ici là. On va profiter de la trêve internationale pour faire le point avec elle et qu’elle puisse retrouver le groupe. On attend d’avoir de bons échanges avec elle pour savoir où elle en est, comment elle se sent mentalement. Selon tout ça, on verra comment on avance et quel plan on met en place."

Élément majeur de l’OL la saison dernière, Catarina Macario pourrait bien terminer son aventure lyonnaise en eau de boudin…