Barcola garde sa cadence de 2023 avant Nantes - OL

Unique buteur dimanche lors de PSG - OL, Bradley Barcola continue de surprendre. Impliqué dans 10 buts depuis le début de l’année 2023, l’attaquant lyonnais sera un atout majeur mercredi à Nantes.

Il a avoué avoir été un "peu déçu" de ne pas voir son nom affiché dans la composition couchée par Laurent Blanc pour le rendez-vous contre le PSG, dimanche. Une déception qui montre le caractère de Bradley Barcola qui souhaite désormais croquer à pleines dents sa réussite actuelle. Passé tout proche de partir en prêt durant l’hiver, il est dorénavant l’atout numéro offensif de l’OL derrière Alexandre Lacazette. Frustré de ne pas débuter, Barcola n’a finalement attendu que 23 minutes et la blessure d’Amin Sarr pour fouler la pelouse du Parc des Princes.

En manque de réussite quinze minutes plus tard avec une glissade dans la surface suite à la perte d’une chaussure, l’international Espoir s’est bien rattrapé à la 56e. En trompant Donnarumma, Bradley Barcola a offert la victoire (0-1) à l’OL dans ce choc de la Ligue 1. "Bradley, il bosse énormément. Ce qu’il peut faire en match, je ne suis pas surpris parce qu’il le fait aux entraînements. C’est un bon gamin, l’a félicité Anthony Lopes après la rencontre. Donc tout ce qui lui arrive aujourd’hui, même si c’est très tôt, c’est très jeune, est la juste récompense de ce qu’il peut faire la semaine. À lui de continuer, de ne pas baisser, de ne pas prendre trop de confiance et de rester concentré sur ses performances."

Plus jeune joueur impliqué dans 10 buts en 2023

En délivrant les Lyonnais dimanche soir, l’ancien de l’AS Buers s’est offert une prestation remarquée en prime time. Elle vient surtout confirmer l’éclosion que vit Barcola depuis maintenant quatre mois. Libéré d’un poids avec le départ de Karl Toko-Ekambi, l’attaquant surfe sur son plein de confiance. Depuis le début de l’année 2023, le numéro 26 lyonnais est impliqué dans dix des 26 buts de l’OL (6 buts et 4 passes). D’après Opta, à 20 ans et 212 jours, Bradley Barcola est tout simplement le plus jeune joueur des 5 grands championnats européens à atteindre ce total depuis le passage à la nouvelle année.