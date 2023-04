Galtier regrette la "résignation rapide" du PSG contre l'OL

Pour la 8e fois de la saison, le PSG a flanché en championnat. Face à l’OL, Christophe Galtier a regretté le manque de caractère de ses joueurs.

Ils se sont forcément mis dans tous leurs états en voyant Mr Letexier ne pas siffler une main de Dejan Lovren dans la surface juste avant la mi-temps. À la place des Parisiens, l’OL aurait certainement réagi de la même manière. Dans ce match de clôture de la 29e journée de Ligue 1, cette décision arbitrale a été un tournant après le penalty raté par Alexandre Lacazette. Néanmoins, ce fait de jeu n’a été que le plus gros frisson parisien dans cette défaite (0-1) contre les Lyonnais. Face au bloc compact adverse, le PSG s’est cassé les dents et a fait preuve d’un manque de créativité pour mettre à mal l’OL. `

"Sur certaines périodes du match, oui, je regrette l’état d’esprit de l’équipe, a déclaré Christophe Galtier après le match. Nous avons bien démarré sur les vingt premières minutes. On a été pris ensuite sur les transitions. Je constate qu'on est vite résignés. On avait la capacité à renverser des matches et ce (dimanche) soir, on s'est rapidement résignés. Il a manqué de caractère, de personnalité. Il y a de la déception, mais il peut aussi y avoir de la colère froide. Il a manqué de l’investissement."

Toujours leader avec six points d’avance sur son dauphin, le PSG s’est néanmoins incliné pour la 8e fois de la saison en Ligue 1. Un bilan qui met forcément en péril Galtier après l’élimination précoce en Ligue des champions. Battus pour la deuxième fois de suite en championnat, les Parisiens ont manqué d’orgueil quand l’OL s’est appuyé sur un collectif dimanche. "Tout le monde, à commencer par moi, doit prendre conscience de la situation et du travail que l'on a à fournir pour redevenir performant." Il n'y a pas qu'à Lyon que les temps sont durs...