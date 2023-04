OL, PSG, Nantes, Coupe de France… votre avis nous intéresse

Au lendemain de la victoire de l’OL sur la pelouse du PSG, "Tant qu’il y aura des Gones" reviendra sur ce succès ce lundi à partir de 18h. Avec Romain Dedola (ex-OL) comme invité, l’équipe de TKYDG se projettera surtout sur la demi-finale de la Coupe de France contre Nantes.

Il devrait y avoir des sourires sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 18h. Pour le nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, il sera forcément question de l’exploit de l’OL dimanche soir sur la pelouse du PSG. Pour la première fois depuis décembre 2020, le club lyonnais s’est imposé (0-1) au Parc des Princes et la prestation collective des hommes de Laurent Blanc sera décryptée par l’équipe de TKYDG.

Avec Romain Dedola, actuel entraîneur-joueur de Hauts-Lyonnais et passé par le centre de formation de l’OL, l’émission se tournera rapidement vers le rendez-vous le plus important de la saison. Mercredi (21h10), les Lyonnais se déplacent à Nantes pour la demi-finale de la Coupe de France. Un match charnière dans la saison du club rhodanien où seule la victoire sera belle. Après le succès à Paris, Laurent Blanc doit-il s’appuyer sur le même système à la Beaujoire ou faut-il des changements ? La question vous est posée.

Pour y répondre, vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur le reste de l'actualité de l'OL dans l'espace dédié aux commentaires. Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" sera diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.