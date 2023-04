Mercato : Karim Konaté (RB Salzbourg) déclare sa flamme à l'OL

Mercredi, l'international Ivoirien Karim Konaté (RB Salzbourg) s'est confié sur amour envers l'OL. L'attaquant du club autrichien possède déjà des affinités au club avec notamment son ami Sinaly Diomande

Grand espoir du football africain, le jeune Karim Konaté (2004), a exprimé tout son amour pour l'Olympique lyonnais mercredi. Interrogé par le média Actu Foot Afrique, le jeune Ivoirien a fait des révélations qui risquent de faire saliver les supporteurs lyonnais. Tout d'abord, l'attaquant de 19 ans a commencé son entretien avec un maillot de l'OL sur le dos, d'où la question "tu supportes Lyon ?" Le jeune numéro neuf n'a pas hésité une seule seconde et a enchainé "bien sûr, c'est mon club favori."

Décidément conquis par la formation rhodanienne, l'attaquant poursuit "Lyon, c'est le cœur, ça ne bouge pas. Le sang est bleu et rouge." Très amis avec Sinaly Diomande (coéquipier en sélection ivoirienne), il possède également les mêmes représentants que Ludovic Giuly (entraîneur adjoint des attaquants).

Un talent très prometteur

Cette saison, en disputant sept matchs de Youth League (Ligue des Champions chez les jeunes), l'Ivoirien a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives. Des chiffres impressionnants qui s'ajoutent à son premier but en professionnel avec Salzbourg malgré quelques minutes de jeu (26 au total). Sur ces terres natales, Konaté est déjà comparé aux plus grandes légendes comme Didier Drogba.

Cependant, malgré son amour pour l'OL, on ne sait pas si les dirigeants lyonnais sont intéressés par la pépite africaine. De plus, le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'équipe autrichienne et sa cote risque d'augmenter plus rapidement que prévu s'il continue à performer.