Lacazette et Caqueret (OL) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Le leader de l'OL, Alexandre Lacazette est décisif sur la moitié des buts inscrits par l'Olympique lyonnais cette saison.

Cette année dans le championnat de France, aucun autre joueur n'est plus impliqué qu'Alexandre Lacazette dans les buts de son équipe. Le gone de Mermoz a tout simplement été décisif 50% du temps où l'OL a trouvé le chemin des filets. Le calcul est simple, en 56 buts cette saison pour Lyon en Ligue 1, le capitaine en a inscrit 24 et il a délivré 4 passes décisives, soit un total de 28. Il est suivi de près par Folarin Balogun, le buteur de Reims, avec un taux d'implication de 48,8% (18 réalisations, 2 offrandes). Cela fait de lui le deuxième joueur de la compétition à être le plus impliqué pour son équipe, mais c'est bien le capitaine rhodanien qui est seul en tête.

Le leader

Depuis son retour à Lyon, le "Général" est à la fois le leader de l'attaque lyonnaise, mais aussi de l'équipe dans sa globalité. Si cela se traduit par ses statistiques, sa performance du week-end dernier face à Montpellier (5-4) en est l'illustration parfaite. Grâce à son triplé dans un premier temps, puis le penalty obtenu au bout du temps additionnel qu'il a lui-même transformé, il a un peu plus écrit sa légende à l'OL et montré tout son potentiel offensif.