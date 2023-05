OL - PSG : Wendie Renard visera un 34e titre

Wendie Renard (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Grâce à ses 33 titres à l'OL, Wendie Renard est la joueuse qui a le plus gagné à Lyon. Ce samedi, elle pourrait rajouter un 34 trophée dans son armoire si elle gagne la Coupe de France à Orléans.

Avec 33 titres à son actif à l'Olympique lyonnais, Wendie Renard est déjà la joueuse la plus titrée de l'histoire du club. Ce samedi à 16 heures, la Martiniquaise espère ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès en remportant la Coupe de France face au PSG. Au classement des filles qui possèdent le plus de trophées, elle est suivie par Amandine Henry (29) et Eugénie Le Sommer (29) qui espèrent triompher pour la 30e fois de leur carrière avec l'OL en fin de semaine.

Un palmarès exceptionnel

Arrivée entre Rhône et Saône en 2006 en provenance du RC Lorrain, Wendie Renard a d'abord intégré le centre de formation rhodanien. Ensuite, à partir de 2007 (lorsqu'elle rejoint les professionnelles), elle a conquis chaque compétition qu'elle a disputé au moins une fois. À 32 ans, elle comptabilise 15 championnats de France, 9 Coupes de France, 1 Trophée des championnes et 8 Ligues des champions.

Si la défenseure centrale lyonnaise pense dans un premier temps au match de ce week-end, elle va également avoir l'occasion de soulever une nouvelle coupe la semaine suivante, et une nouvelle fois face à Paris. Les joueuses de Sonia Bompastor se déplacent au Parc des Princes et une victoire assurerait la victoire en Division 1.