Clermont - OL : nouvelle campagne de lutte contre l'homophobie

Ce week-end, la LFP à décider de lancer une campagne de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie. Lors de Clermont-OL, mais aussi des autres matchs de Ligue 1, les joueurs évolueront avec un maillot aux couleurs arc-en-ciel.

Ce week-end, une nouvelle campagne de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie va avoir lieu sur les terrains de Ligue 1 et Ligue 2. Cette initiative lancée par la Ligue de Football Professionnel (LFP) sera au profit de diverses associations. Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United, et SOS Homophobie sont les organismes concernés. C'est la cinquième fois que cette démarche est engagée et le message est toujours le même : sensibiliser le public à la lutte contre les discriminations et promouvoir la tolérance de l'autre.

Des maillots spéciaux

Donc pour cette 35e journée, sur toutes les pelouses du championnat de France, les équipes arboreront des maillots aux couleurs arc-en-ciel (symbole de diversité, d'espoir et d'amour). Par exemple, à la suite du match entre Clermont et l'Olympique lyonnais, les maillots uniques seront mis aux enchères pour récolter un maximum de fonds pour les associations citées ci-dessus. Les ventes débuteront le 17 mai à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie.

Il est également à mentionner que tous les entraîneurs, arbitres et délégués de Ligue 1 et Ligue 2 porteront, eux aussi, un brassard avec les mêmes couleurs.