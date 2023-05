Clermont - OL : pas de supporteurs lyonnais dans le centre-ville

C'est presque devenu une coutume pour les déplacements de supporteurs. Dimanche, les fans de l'OL n'auront pas le droit de circuler dans le centre-ville de Clermont.

A l'image du voyage des fans montpelliérains à Lyon le week-end dernier, les déplacements des supporteurs sont de plus en plus souvent encadrés via des arrêtés. L'affiche entre Clermont et l'OL dimanche (13 heures) ne coupera pas à la (mauvaise) tradition. Durant la journée du 14 mai, les amoureux de l'Olympique lyonnais ne pourront pas circuler dans le centre-ville clermontois.

Cette partie est en effet jugée "à risque" par la préfecture du Puy-de-Dôme. La rencontre a été classée au "niveau 1" par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), soit la catégorie la plus faible. Pour justifier cette privation de la liberté de déplacement, le Préfet explique que la "situation est susceptible d'entraîner de mouvements entre supporteurs ultras des deux équipes et de facto des risques de troubles graves à l'ordre public".

600 Lyonnais à Clermont

Les Rhodaniens seront 600 dans le parcage dédié aux visiteurs. Le stade Gabriel-Montpied sera complet puisque la partie doit se jouer à guichet fermé devant 13 000 spectateurs.