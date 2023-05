Clermont - OL : vigilance à la dynamique clermontoise

Avant de recevoir l'OL dimanche à 13 heures, le Clermont Foot 63 est actuellement invaincu sur ses 6 derniers matches de championnat.

Dimanche à 13 heures, l'Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse de Clermont pour jouer la 35e journée de Ligue 1. Pour ce match qui se met à l'heure chinoise, les Rhodaniens affrontent une équipe clermontoise épatante cette saison. La rencontre aura lieu au Stade Gabriel-Montpied.

Les Auvergnats ont d'ores et déjà assurés leur maintien et en plus de ça, ils ne sont qu'à six petits points de l'OL (50 contre 56). La rencontre de ce week-end sera arbitrée par Clément Turpin et ses assistants, Nicolas Danos et Benjamin Pagès. Enfin, Bruno Coué et Christian Guillard seront à la vidéo.

Invaincu en 6 matches

Depuis le 2 avril dernier, les Clermontois sont invaincus en Ligue 1, soit une série de six affiches consécutives sans défaite. Leur solidité défensive (quatre buts encaissés sur la période), ainsi que leur réalisme devant les cages (10 inscrits) leur ont permis de glaner 5 victoires sur ce laps de temps. Méfiance donc, d'autant plus que le CF63 était venu s'imposer au Parc OL en janvier dernier. Un succès acquis en fin de match sur le score 1-0 grâce à un pénalty transformé par Muhammed Cham.