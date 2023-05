A trois journées de la fin du championnat, l’OL est mathématiquement toujours en course pour se qualifier en coupe d’Europe. Mais à l’issue du revers à Clermont dimanche (2-1), Laurent Blanc semblait résigné.

L’Olympique lyonnais court-il après des chimères concernant une potentielle qualification en coupe d’Europe la saison prochaine ? Au prix d’une deuxième partie de championnat irrégulière mais de meilleure facture que la phase aller, l’OL est parvenu à revenir sur les talons de Lille (5e) et Rennes (6e), ses principaux concurrents. La défaite du week-end dernier à Clermont (2-1) a néanmoins marqué un vrai coup d’arrêt dans cette lutte, les joueurs de Laurent Blanc étant désormais à quatre longueurs des Lillois.

S’il ne connaissait pas le futur résultat du LOSC face Monaco, l’entraîneur rhodanien s’était montré plutôt fataliste devant la presse. “Personne ne nous donne rien et je trouve qu'on en donne un peu trop. Le scénario, on l'a déjà vu, mais ça ne nous a pas empêchés d'avoir des résultats. Mais je suis sûr que si on avait préservé le 1-0, la deuxième mi-temps n'aurait pas été la même. Pour l'Europe, c'est râpé, a-t-il affirmé. Mais même en faisant quatre succès, tu n’avais aucune garantie, et quand tu ne fais pas le plein de points alors que tu avais du retard...”

Mathématiquement de l'espoir...

Pourtant peu séduit, comme beaucoup, par la performance des Lyonnais en Auvergne dimanche, Nicolas Puydebois se montrait lui un peu plus mesuré au sujet de cette course à trois. “Je suis surpris du discours du coach. Après, il est lucide, moi aussi, je pense que cette équipe n’a pas les épaules et la carrure pour atteindre cette place européenne. Mais mathématiquement, c’est encore jouable, il peut y avoir des défaillances de Rennes et de Lille, et l’OL pourraient en profiter, ça s’est déjà vu. Ils peuvent encore y croire, a-t-il insisté dans “Tant qu’il y aura des Gones”. Laurent Blanc a l’air résigné, mais il l’est aussi par rapport à la prestation qu’il a vue et aux signaux transmis par son groupe.”

Effectivement, le visage des partenaires de Maxence Caqueret en terre clermontoise ne donne pas l’impression d’une formation capable de se dépasser pour atteindre une quasi miraculeuse 5e place. “Il (Laurent Blanc) les a mis face à leurs responsabilités. Même s’il veut les piquer, il se rend compte que c’est cuit. C’est un message envoyé aux joueurs en disant que ç’a été insuffisant sur ce match-là, mais également sur le reste de la saison, a observé Michaël Napoletano, l'entraîneur de l'AS Saint-Priest. Il est très lucide car il y a beaucoup de manques et trop d’irrégularités tout au long du championnat.”

... mais l'OL semble avoir trop de manques

Trop de points perdus contre des adversaires sur le papier abordables, trop d’opportunités gâchées pour mettre la pression sur la concurrence, l’issue semble en effet inévitable, d’autant que les trois dernières affiches ne seront pas évidentes à négocier (Monaco, Reims et Nice). Si Lille affrontera Marseille et Rennes l’ASM, ils défieront aussi Nantes, Troyes, Ajaccio et Brest, un calendrier a priori à leur avantage donc. Mais comme l’a rappelé plus haut l’ancien gardien rhodanien, tout peut encore arriver et les équipes jouant leur survie auront aussi envie de se battre.

Néanmoins, il paraît difficile de croire que l’Olympique lyonnais parviendra à doubler Nordistes et Bretons dans la dernière ligne droite. Entre les remous en interne suite au départ de Jean-Michel Aulas, le retard accumulé et les performances sous forme de montagnes russes, cet effectif part de loin. “Sur la production, sur les occasions manquées, il y a trop de points laissés en route. Est-ce que cette formation mérite, je pense que non, a tranché Nicolas Puydebois. Lyon est à sa place et ce serait peut-être un cadeau empoisonné que de le récompenser par un ticket européen.”

Le match contre Monaco pourrait régler la question

Chez les joueurs, la déception était forcément grande après cette 11e défaite de l’exercice 2022-2023 en Ligue 1. Malgré tout, on ne se projetait pas sur la fin de la saison, mais plutôt sur la rencontre face à Monaco vendredi (21 heures). “Comme je le dis à chaque fois, il faut prendre match après match. On ne peut pas trop s’avancer, celui-là, on l’a perdu. On verra la semaine prochaine, puis on fera les comptes à la fin du championnat”, a déclaré le capitaine Lacazette.

Ce duel face aux Monégasques pourrait d’ailleurs vite régler la question puisqu’en cas de revers, conjugué à un succès du LOSC contre Marseille, l’OL dirait adieu définitivement au dernier billet continental. Réponse donc vendredi sur les coups de 23 heures.