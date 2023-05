Esport : le partenariat entre LDLC et l'OL a pris fin

La team LDLC OL sur le jeu League of Legends

Branche esport de l'OL, LDLC OL a annoncé mardi soir qu'il mettait un terme à ses activités, n'ayant pas "réussi à trouver une place suffisante auprès du grand public".

Après trois années de partenariat, les groupes OL et LDLC ont officialisé mardi soir par un communiqué la fin de leur engagement commun dans le esport. Depuis 2020, la société spécialisée dans le high-tech et l'informatique et le club de football étaient en collaboration au sein de la formation LDLC OL.

Une des meilleures équipes de esport en France

Cette dernière participait notamment à des compétitions sur les jeux comme League of Legends, FIFA, NBA 2K ou encore Counter-Strike. Forte de ses bons résultats engrangés, elle a fait partie des meilleures institutions dans le monde du esport français.

Sans entrer précisément dans les détails des raisons de cette fin d'aventure, il est indiqué que les équipes n'ont pas réussi, "malgré les efforts déployés, à trouver une place suffisante auprès du grand public." L'arrêt de la coopération sera effective en juillet 2023. Pour LDLC Event, cela marque également l'abandon de toute activité dans le secteur du gaming.