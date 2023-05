OL - Trophées UNFP : 4 Lyonnaises nommées

Chez les filles aussi, les trophées UNFP seront remis le dimanche 28 mai. 4 joueuses de l'OL font partie des finalistes.

Lundi avait lieu la cérémonie de la Fédération récompensant les meilleurs éléments de D1 par catégorie. Le dimanche 28 mai prochain aura lieu un autre événement du même ordre, avec la remise des Trophées UNFP. Représenté chez les garçons avec Anthony Lopes, Rayan Cherki et Bradley Barcola, l'OL a également des nommées chez les filles. Elles seront au nombre de 4.

Déjà titrée par la FFF, Christiane Endler vise le doublé chez les gardiennes contre Chiamaka Nnadozie (Paris FC), Laëtitia Philippe (Le Havre), Manon Heil (Fleury) et Constance Picaud (PSG).

Nouvelle chance pour Cascarino

Finaliste malheureuse chez les meilleures joueuses en début de semaine, Delphine Cascarino aura une nouvelle chance. Le reste de la liste est composé de Melchie Dumornay (Reims, recrutée par l'Olympique lyonnais pour la saison prochaine), Grace Geyoro et Kadidiatou Diani (PSG), ainsi que Rosemonde Kouassi (Fleury).

Pour la caste des espoirs, elles seront deux Fenottes présentes, Alice Sombath et Vicki Becho. On retrouvera également Melchie Dumornay, Laurina Fazer (Paris) et Aïrine Fontaine (Fleury).