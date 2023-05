Héros de l'OL la semaine dernière face à Montpellier (5-4), Alexandre Lacazette a manqué cette fois-ci un penalty dans les ultimes secondes de jeu à Clermont (2-1). Après la rencontre, le capitaine de l'OL a confié s'en vouloir.

Quel est votre ressenti après cette défaite (2-1) ?

Alexandre Lacazette : "On avait réussi à ouvrir le score, ensuite, on se fait rattraper rapidement. On sait que les cinq premières minutes après avoir marqué, c'est là où on est en manque d’attention, et ça en a encore été la preuve aujourd’hui. Puis je pense que Clermont a été assez solide et a su faire preuve d’efficacité. Avec moi qui loupe le penalty à la fin, c'est chiant, je m’en veux. Je m’en veux pour l’équipe et les supporters.

Qu'est-ce qui manqué dans cette rencontre ?

Il a manqué plus de précisions et de rythme. Après, c'est vrai que ce n'était pas facile avec le terrain bien sec aujourd’hui. Mais malgré tout, c’était pareil pour les deux équipes, donc on aurait dû s’adapter et faire mieux.

Que faut-il espérer de cette fin de saison ?

Comme je le dis chaque semaine, il faut prendre match après match. On ne peut pas trop s’avancer, celui-là, on l’a perdu. On verra la semaine prochaine, puis on fera les comptes à la fin du championnat.

Comment expliquez-vous votre penalty manqué ?

J’étais moins bien aujourd’hui (dimanche), moins bien à tous les niveaux et cela s'est vu sur le pénalty, j’ai complètement raté. Mais on va continuer, on va retravailler et j’espère que si la semaine prochaine, j'en ai encore un, je le mettrai au fond.

Un petit mot sur le départ de Jean-Michel Aulas...

Ça fait de la peine de voir qu’il quitte le club. Maintenant, on va essayer de lui rendre hommage de la meilleure des manières d'ici à la fin de saison."

R.B à Clermont.