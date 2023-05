Laurent Blanc lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

C'est un Laurent Blanc, un brin fataliste, qui s'est exprimé après la défaite de son équipe sur la pelouse de Clermont (2-1).

Pour ce nouveau rendez-vous face à Clermont, Laurent Blanc avait décidé d'aligner un 3-5-2, avec Amin Sarr aux côtés d'Alexandre Lacazette. pourtant, ce système qui lui avait réussi précédemment contre Strasbourg (1-2) n'a pas fonctionné contre Pascal Gastien et ses joueurs. Après un penalty concédé en première mi-temps, la défense lyonnaise a encore plié en deuxième par l'inarrêtable Grejohn Kyei. .

Au moment de réagir sur cette défaite, Laurent Blanc n'a pas hésité à souligner les manquements de son équipe. "On souffre de trop de fragilités défensives, le scénario, on l'a déjà vu. Ça ne nous a pas empêché de faire des résultats."

Saison finie ?

Devant Jean-Michel Aulas, la formation rhodanienne a une nouvelle fois tardé à réagir et ce n'est pas sans conséquence. L'objectif d'atteindre une place qualificative à la coupe d'Europe est encore plus compliqué qu'auparavant, et Laurent Blanc a préféré être franc à ce sujet.

"Pour l'Europe, c'est râpé. Même en faisant quatre victoires, ce n'étais pas garanti, mais là, avec du retard. On va se concentrer, on a des choses à améliorer."