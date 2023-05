OL : Marignane enfonce un peu plus la réserve (1-2)

La défaite de ce week-end contre Marignane (1-2) fait plonger un peu plus la réserve de l'OL au classement de N2. Désormais, ils ont autant de points que le Louhans-Cuiseaux FC (relégable).

Rien ne va plus pour l'équipe réserve de l'OL. Samedi, ils ont enchaîné une troisième défaite de suite. Le bourreau du jour : le Marignane-Gignac-Côte Bleue Football Club. Les premiers du Championnat ont ouvert le score très tôt dans cette partie (3e), grâce à une erreur défensive des Lyonnais. La réaction à la demi-heure de jeu de Sekou Lega (35e sur penalty) n'aura pas suffi puisqu'en fin de match, des Gones malchanceux ont inscrit un but contre leur camp par l'intermédiaire d'Ali Hassan.

Ça ne sent pas bon

Cette défaite est lourde de conséquences pour la réserve de l'Olympique lyonnais. À deux journées de la fin du championnat, ils voient le SC Toulon prendre leur neuvième place et le Louhans-Cuiseaux FC (12e) revenir à égalité de points. À noter qu'en cas de victoire d'Aubagne la semaine prochaine pour leur match en retard, ils passeraient devant les Lyonnais au classement. Désormais, il n'y a plus le droit à l'erreur pour Gueida Fofana et ses hommes. Dans un championnat ou de la 12e à la 16e place les équipes sont reléguées, Lyon pourrait s'enfoncer (à un point de la quatorzième place), mais pourrait aussi s'accrocher, puisqu'ils ont encore leur destin entre leurs pieds...