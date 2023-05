En plus des trois points (2-1), Lyon a aussi perdu Dejan Lovren sur la pelouse de Gabriel-Montpied à Clermont.

Dans son malheur ce dimanche à Clermont (2-1), l'OL a aussi perdu un cadre de son effectif sur blessure. Le Croate Dejan Lovren s'est écroulé aux alentours de la 40e minute, visiblement touché musculairement. Le joueur a été remplacé par Thiago Mendes, mais ce problème pourrait bien impacter la fin de saison lyonnaise. Avec plus que trois matches aux compteurs, le défenseur central devrait rater a minima le prochain choc face à Monaco, même si un point médical va être fait très rapidement.

L'homme providentiel

Après la rencontre, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc, a évoqué les conséquences de la perte de son joueur. "On perd un joueur majeur de notre défense, c'est peu de le dire... Quand il n'est plus là, tu t'aperçois que sans Dejan, on manque d'expérience et on est à l'arrache. De jeunes joueurs ont été titulaires toute la saison", a-t-il indiqué. Depuis son retour entre Rhône et Saône, Dejan Lovren s'est imposé comme "le patron" de la défense lyonnaise.