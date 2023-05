OL : la réserve espère se relancer face à Marignane

Pour le compte de la 28e journée de championnat, la réserve lyonnaise accueille Marignane. Les Lyonnais continuent leur route vers le maintien malgré les deux défaites consécutives.

Ce samedi à 18 heures au stade Gérard Houiller 1, la réserve de l'Olympique lyonnais emmenée par Gueida Fofana reçoit le MGCB (Marignane) à l'occasion de la 28e journée de de National 2. À Décines, les Gones accueillent les premiers du championnat qui n'ont concédé que quatre petites défaites en 27 rencontres dans la compétition. C'est alors un choc entre deux équipes qui n'ont pas les mêmes enjeux qui va avoir lieu. Marignane espère conserver sa première place malgré sa légère avance (MGCB 53 points ; Lyon La-Duchère 51 points). De son côté, l'OL continue sa lutte pour le maintien avec six autres équipes. Une victoire des Lyonnais ce samedi leur ferait le plus grand bien sûr le plan comptable et arrangerait leurs voisins de La-Duchère.

Ça commence à chauffer pour l'OL

Avec les deux défaites de rangs contre Thonon-Évian (0-2) puis le SC Toulon (4-2), les coéquipiers de Sekou Lega ne sont plus qu'à 3 points de la zone rouge (OL 9e avec 32 points ; Louhans Cuiseaux 12e avec 29 points). Une défaite ce week-end pourrait les faire tomber sous la douzième place, synonyme de relégation à l'issue de la saison...

À noter que Loïc Lhenoret sera l'arbitre principal de la rencontre, aux côtés d'Elvedin Calakovic et Steve Da Silva en assistants.