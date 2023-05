OL : la réserve chute à Toulon (4-2)

À l'approche de la fin du championnat de National 2, la réserve de l'OL a encore perdu. Cette fois-ci, c'était sur la pelouse de Toulon (4-2).

Ce samedi, la réserve de l'OL a concédé sa onzième défaite de la saison en National 2 contre Toulon (4-2). Au Stade Bon-Rencontre, les Lyonnais ont tout de suite été devancés grâce au but éclair de Simpara dès la première minute (1-0). Les Toulonnais ont ensuite doublé la mise sur penalty à la 15e minute par le biais d'Abdoulaye Diallo (2-0). Et pour couronner le tout, Moussa Kouyaté a offert le troisième but aux Varois à la 36e minute sur une reprise de volée (3-0).

Un réveil tardif

Dos au mur, les Lyonnais se sont tout de même laissés une chance d'y croire en réduisant la marque avant la mi-temps. Sekou Lega a ,à son tour, transformé un penalty (3-1, 45+1). Mais il a aussi inscrit un but à la 78e (3-2) pour redonner de l'espoir à son équipe. Toutefois, c'était sans compter sur un SCT solide qui n'a pas lâché et qui s'est permis d'enterrer les Gones à la dernière seconde du match (Diallo 4-2, 90+4). Au classement, les joueurs de Gueida Fofana n'ont pas perdu de place. Néanmoins, leur avance sur la zone rouge se rétrécit de plus en plus à trois journées de la fin. Pour tenter de se reprendre, la réserve de l'Olympique lyonnais accueillera le leader Marignane, le samedi 13 mai à 18 heures.