Un OL Futsal enfin serein avant d'affronter Saint-Priest

Après s'être quasiment assuré la seconde place de Régional 1, l'OL Futsal prend la direction de Saint-Priest pour disputer le dernier match de championnat de la saison 2022-2023.

Samedi à 17 heures, l'équipe futsal de l'Olympique lyonnais s'apprête à disputer son dernier match de championnat de Régional 1. Pour cette rencontre, les hommes de David Touré se déplacent sur le parquet de l'AS Saint-Priest actuellement 5e de la compétition. Pour la première fois de la saison, les Lyonnais joueront sans la pression de l'enjeu. En effet, suite au succès de la semaine dernière face au Vénissieux FC, l'OL est assuré de terminer deuxième du championnat.

Un beau combat

Toute la saison, l'OL Futsal et Condrieu se sont livrés une lutte acharnée pour savoir laquelle des deux équipes finirait derrière l'ALF Futsal (1er, 51 points). Même si les Condriots ont battu deux fois les Lyonnais, ce sont ces derniers qui ont su accumuler le plus de points et surtout marquer plus de buts cette saison. Là où les Gones et Condrieu ont presque autant de points l'un que l'autre (OL 38 ; Condrieu 31), une marge se fait quant à la différence de buts entre les deux formations (OL +55 ; Condrieu +22). Sauf catastrophe, c'est l'Olympique lyonnais qui devrait être sacré dauphin de Régional 1, ce samedi.