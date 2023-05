Auteur du but du break samedi soir contre Reims, Alexandre Lacazette a soigné son bilan. L’attaquant de l’OL est la référence européenne en 2023.

Il ne pouvait manquer cette dernière à la maison. En bon capitaine, Alexandre Lacazette se devait de montrer l’exemple pour l’hommage à Jean-Michel Aulas. Après la rencontre, il a réussi la plus grosse ovation au moment de l’annonce des 36 personnalités lyonnaises représentant les 36 ans de présidence. C’est aussi lui qui a offert le maillot collector de la soirée à son président. Jean-Michel Aulas a été le héros samedi soir, Lacazette en a été son dauphin. Il faut dire que le capitaine lyonnais fait tout pour se rendre indispensable.

Il a encore fait chavirer le Parc OL à la 9e minute en envoyant un missile de demi-volée sous la barre rémoise pour donner deux buts d’avance à l’OL. Marquer pour la dernière de la saison à domicile, une spécialité pour Lacazette qui a inscrit son 27e but en Ligue 1. Laurent Blanc avait annoncé que le groupe ferait tout pour l’aider à finir meilleur buteur, cela s’est clairement vu samedi soir. Rayan Cherki et Bradley Barcola ont sans cesse cherché le serial buteur, au point de gâcher quelques munitions individuelles.

Mais le doublé n’est jamais venu. Ce n’est pourtant pas faute d’y avoir cru sur cette frappe en force en angle fermé qui avait fait mouche à 20 minutes de la fin. Seulement, son 28e but a été annulé pour quelques millimètres et un hors-jeu. Et que dire de cet incroyable raté à la dernière seconde avec un but ouvert et une volonté de mettre la tête qui s’est transformée en genou non cadré. Lacazette avait le sourire malgré tout, lui qui en est désormais à 17 buts inscrit en Ligue 1 en 2023. Personne n’a fait mieux dans les 5 grands championnats.