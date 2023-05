Delphine Cascarino élue meilleure joueuse de l’année aux Trophées UNFP devant Jean-Michel Aulas (Photo by bERTRAND GUAY / AFP)

À l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, l’OL n’a pas eu beaucoup de réussite chez les garçons. En revanche, Delphine Cascarino repart avec le titre de meilleure joueuse de la saison de D1 féminine.

L’espoir de voir Rayan Cherki ou Bradley Barcola repartir avec le titre de meilleur jeune de la saison en Ligue 1 était bien là à l’OL, mais les joueurs du championnat de France en ont décidé autrement. Unique véritable chance dans cette cérémonie des Trophées UNFP, les deux jeunes Lyonnais, présents à Paris dimanche soir, ont vu Nuno Mendes (PSG) être sacré.

Un choix qui est loin d’avoir fait l’unanimité entre Rhône et Saône et même à travers l’Hexagone. Sans même souhaiter un titre lyonnais, la saison d’Elye Wahi (Montpellier) aurait certainement mérité les honneurs. L’OL a donc fait chou blanc chez les garçons durant cette cérémonie. Anthony Lopes avait très peu de chance d’être sacré chez les gardiens et la saison de Brice Samba a été mise en avant avec Lens.

Cinq Fenottes dans l'équipe-type de la saison

C’est finalement grâce aux féminines que le club lyonnais n’est pas rentré bredouille. Quand Jean-Michel Aulas a reçu une standing ovation de l’assemblée, le président lyonnais a eu la chance de remettre à Delphine Cascarino le trophée de meilleure joueuse de D1 féminine de la saison. Samedi après les festivités, Aulas avait d’ailleurs glissé un mot de soutien à l’ailière, durement blessée, la qualifiant comme "l’une des meilleures joueuses de l’OL et du football français. C’est la très grande joueuse de demain et elle va devoir faire preuve de patience pour jouer la Coupe du monde."

Il avait vu juste et a également affiché son sourire au moment de voir Christiane Endler être récompensée pour le troisième fois de suite comme meilleure gardienne. Au final, ce sont cinq Fenottes qui ont eu les honneurs d’être dans le onze-type de la saison avec Wendie Renard, Ellie Carpenter et Lindsey Horan en plus de leurs deux coéquipières sacrées.