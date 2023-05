Bompastor (OL) : "Jamais assez de mots pour remercier Aulas"

Sonia Bompastor et Jean-Michel Aulas (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Capitaine de l’OL puis entraîneure depuis deux saisons, Sonia Bompastor a participé à l’ascension du football féminin à Lyon. Samedi, il y avait forcément beaucoup d’émotion chez la coach lyonnaise au moment de parler de Jean-Michel Aulas.

Olympique-et-Lyonnais : une large victoire (7-1), il n’y avait pas mieux pour terminer cette saison et cet hommage au président Aulas ?

Sonia Bompastor : On s’était fixée certains objectifs sur cette dernière journée. On avait l’opportunité de jouer au Parc OL en lever de rideau des garçons donc on avait cette volonté de finir sur une bonne note. Pour savourer, prendre du plaisir parce que les enjeux sportifs avaient été remplis au Parc des Princes contre le PSG. On a participé à une belle fête, à un bel hommage donc on avait envie à notre manière de rendre fier le président Aulas et de lui dire un grand merci. Quoi de mieux que de faire un gros match.

Vous avez fêté la remise du trophée avec Jean-Michel Aulas. C’est un moment fort à vivre ?

En termes d’émotion, c’est difficile de trouver les bons mots pour le décrire à l’intérieur. On l’a souvent dit, par rapport à tout ce qu’il a apporté au football féminin, à cette équipe, à cette section féminine, son staff, il n’y aura jamais assez de mots pour le remercier à la hauteur de ce qu’il a fait. Je sais que les trophées lui ont fait plaisir, ça lui apporte du bonheur et c’est un juste retour.

"Il m'a beaucoup apporté professionnellement et personnellement"

On vous a vus échanger, qu’est-ce que vous vous êtes dits ?

C'est des paroles entre nous, mais c'est des mots qu’on n’utilise pas fréquemment. En plus de l’aspect professionnel, il y avait beaucoup d’amour entre nous et il y en aura encore beaucoup. Ça me touche vraiment parce que c’est quelqu’un qui m’a énormément apporté dans ma vie professionnelle et personnelle. Aujourd’hui, grâce au président Aulas, j’ai eu le bonheur de vivre une carrière pleine d’émotions, un palmarès plein. Je lui en serai éternellement reconnaissante.

Se rend-on complètement compte que c’est la fin de l’histoire avec le président Aulas ?

Non pas vraiment. La décision a été brutale, violente, il a fallu contenir nos émotions pendant de longues semaines pour aller chercher ces titres. On ne se rend pas encore compte de ce qui est en train de se passer, on a la tête dans le guidon, on réalisera plus tard.