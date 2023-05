Ce dimanche a lieu l’annuelle cérémonie des trophées UNFP. Quand Alexandre Lacazette a été oublié pour le titre de meilleur joueur, Rayan Cherki et Bradley Barcola ont leur chance pour celui de meilleur jeune.

Le 27e but et l’action ayant entraîné cette réalisation en ont un peu plus conforté les supporters lyonnais dans l’aberration de ne pas avoir vu Alexandre Lacazette être nommé dans la catégorie de "meilleur joueur de la saison" pour les trophées UNFP. La reconnaissance du peuple lyonnais suffira certainement au capitaine lyonnais en ce dimanche, jour de ses 32 ans, mais on peut clairement se poser la question de ces votes.

Toujours est-il que l’OL a malgré tout trois chances de pouvoir repartir avec un trophée ce dimanche lors de la traditionnelle cérémonie de remise. Si pour Anthony Lopes, les chances sont plus que minimes dans la catégorie des gardiens, le club lyonnais peut espérer rafler la mise chez les espoirs.

Deux trophées supplémentaires chez les féminines ?

Avec Rayan Cherki et Bradley Barcola, l’académie lyonnaise est une nouvelle fois mise en avant sur la scène nationale. Les deux joueurs offensifs ont porté l’attaque de l’OL aux côtés d’Alexandre Lacazette. Cela sera-t-il suffisant pour prendre le meilleur sur la concurrence représentée par Eliesse Ben Seghir (Monaco), Nuno Mendes (PSG) et Elye Wahi (Montpellier) ?

Réponse à partir de 21h05 sur Prime Video et La Chaine L’Equipe. Du côté des féminines, Delphine Cascarino est nommée pour le titre de meilleure joueuse de la saison, tout comme Vicky Becho et Alice Sombath pour les espoirs. Enfin, Christiane Endler est nommée dans la catégorie des gardiennes.