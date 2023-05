L’OL Reign renoue enfin avec la victoire (4-1) en NWSL

Après deux défaites de suite, l’OL Reign a repris sa marche en avant en NWSL. La franchise de Seattle s’est largement imposée contre le FC Angel City (4-1) samedi.

Etait-ce l’annonce d’une future vente qui avait perturbé les joueuses de l’OL Reign ? En tout cas, depuis le communiqué de l’OL Groupe et l’arrivée de Michele Kang, propriétaire des Washington Spirit, à la tête de l’OL Féminin, l’OL Reign n’avançait plus. Avec deux défaites de suite en championnat, l’heure n’était pas à la crise, mais pas loin à Seattle. Fort heureusement, les joueuses de Laura Harvey ont réussi à rectifier le tir samedi pour la 9e journée de NWSL. Opposée au FC Angel City, future équipe d’Amandine Henry, la franchise de Seattle s’est facilement imposée face à son public.

Trois passes décisives pour Rapinoe

Les choses avaient pourtant mal commencé avec l’ouverture du score du club de Los Angeles à la 27e minute par Emslie. Mais derrière une Megan Rapinoe des grands soirs et auteur d’un triplé de passes décisives, l’OL Reign est d’abord revenu (34e) puis a pris le large avant l’heure de jeu. En trois minutes (52, 55e), Latsko a profité des offrandes de Rapinoe pour s’offrir un doublé. Le but de Quinn à dix minutes de la fin est venu corser l’addition et clôturer le spectacle à Seattle. En attendant la fin de cette 9e journée, l’OL Reign pointe provisoirement à la 2e place derrière Portland.