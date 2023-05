Après deux défaites de rang dans le Mondial U20, la France peut encore se qualifier. Il faudra battre le Honduras avec un festival offensif pour terminer parmi les meilleurs troisièmes.

Cette Coupe du monde U20 a tourné au fiasco pour la France et pourrait l’être encore un peu plus ce dimanche soir (23h) en cas d’élimination dès le premier tour. Après avoir vu les clubs de Ligue 1 dont l’OL refuser de laisser à disposition des joueurs, les Bleuets ont mordu la poussière dans ce début de compétition. Deux défaites contre la Corée du Sud (2-1) et la Gambie (2-1) qui ont réduit presque à néant les chances de qualification. Il reste encore un mince espoir, mais il va falloir que les planètes s’alignent pour Florent Sanchez, Sekou Lega et leurs coéquipiers contre le Honduras.

Une victoire par quatre buts d'écart

Avec quatre des six troisièmes qualifiés pour le tour suivant, l’équipe de France peut encore y croire. Il faudra pour ça une avalanche de buts dans ce troisième match de poule. À l’heure actuelle, la Tunisie de Chaïm El Djebali et la Slovaquie, qui a déjà joué son troisième match, sont qualifiées avec 3 points. Pour pouvoir se qualifier, la France doit donc au minimum s’imposer avec quatre buts d’écart pour voir les 8es et prendre le meilleur sur les Slovaques à la différence de buts… L’heure ne sera donc plus au calcul au moment du coup d’envoi à 23h.