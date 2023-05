Adrien Truffert (Rennes) et Jérôme Boateng (OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

En fin de contrat en juin prochain, Jérôme Boateng ne prolongera pas l’aventure à l’OL. Le défenseur a confirmé sur ses réseaux son départ dans une semaine.

Il n’avait plus été titulaire depuis début novembre et le déplacement à Marseille. Depuis, il n’avait disputé que 22 minutes avec l’OL et pourtant Laurent Blanc n’a pas hésité à l’envoyer au front samedi aux côtés de Castello Lukeba contre Reims. Avec les absences de Dejan Lovren et Sinaly Diomandé, l’entraîneur lyonnais a donc fait le choix de l’Allemand malgré son manque de rythme. S’il n’a pas forcément été flamboyant, Boateng s’est montré propre et complémentaire dans ses interventions pour la dernière au Parc OL.

Cette victoire contre Reims (3-0) sera la dernière du champion du monde 2014 à Décines puisqu’il ne reportera plus le maillot lyonnais. En fin de contrat avec l’OL à l’issue de la saison, Jérôme Boateng a confirmé son départ sur ses réseaux sociaux. "Merci à tous les Gones. C’était un honneur de jouer et gagner devant vous pour une dernière fois. Bonne chance pour l’avenir !"

Un message d’adieux classe qui n’effacera malgré tout pas le fiasco qu’a représenté l’arrivée de Boateng entre Rhône et Saône. Censé apporter toute son expérience, l’ancien joueur du Bayern Munich n’aura jamais réussi à s’imposer entre soucis extra-sportifs et une condition physique chancelante. En attendant le dernier match contre Nice samedi, Jérôme Boateng a disputé 33 rencontres en deux saisons sous le maillot lyonnais.