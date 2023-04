Jérôme Boateng continue sa traversée du désert à l'OL

En fin de contrat à l'issue de la saison, Jérôme Boateng ne fait plus partie des options du côté de l'OL. Cela fait deux mois que le défenseur n'a pas pris part à une rencontre.

À Lyon cette saison, plusieurs gros noms de l'OL seront en fin de contrat à partir du 30 juin. Parmi eux, il y a évidemment les cas Houssem Aouar et Moussa Dembélé qui défrayent la chronique. Mais cet été, la légende allemande Jérôme Boateng sera également libre de signer où elle veut. Pour rappel, le champion du monde allemand a rejoint l'Olympique lyonnais en étant libre de tout contrat en 2021 après 10 ans du côté du Bayern Munich. Depuis, le joueur de 34 ans a participé à seulement 33 rencontres en deux saisons sous le maillot lyonnais.

Une dernière titularisation le 6 novembre dernier

Lorsque Laurent Blanc a été placé sur le banc de l'OL, l'une de ses premières envies a été de compter sur des joueurs expérimentés pour amener l'équipe le plus haut possible. Houssem Aouar et Jérôme Boateng faisaient notamment partie des concernés et espéraient bien se relancer. Cependant, l'ancien de la Mannschaft a connu de nombreuses blessures et ses performances lorsqu'il pouvait jouer n'ont pas convaincu le coach et son staff. Ajoutez à cela le retour de Dejan Lovren, et Jérome Boateng est complètement sorti de la rotation.

Il n'a plus disputé une seule minute depuis le 4 février contre Troyes (7 minutes). Pour le voir débuter une rencontre, c'est encore une autre histoire. Il faut remonter au 6 novembre dernier face à Marseille. Touché au genou, il était sorti avant la fin du match et avait subi une arthroscopie dans la foulée. Depuis ? Il continue d'apparaître dans la liste des joueurs retenus pour les rencontres chaque semaine.