Mercredi, Laurent Blanc est revenu sur le match prévu vendredi (21h) entre l'OL et le RC Strasbourg en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Le coach estime qu'il faut se méfier de cette équipe du Racing qui se doit d'empocher des points dans la course au maintien.

Bien que cela puisse paraître utopique pour certains supporters lyonnais, l'OL et Laurent Blanc ont toujours pour ambition de se qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Cela passe par une victoire dès ce vendredi à 21 heures face au RC Strasbourg. Les Lyonnais se déplacent à la Meinau, alors que le Racing est absolument en quête de points s'il veut se maintenir. Mercredi, l'entraîneur des Gones a livré son ressenti sur le match qui attend son équipe en fin de semaine.

La Meinau sera à guichets fermés

Avec un groupe au complet, Saël Kumbedi étant de retour après sa suspension et une infirmerie qui va mieux depuis quelque temps malgré l'incertitude autour de Nicolas Tagliafico, Laurent Blanc souhaite que sa formation produise une partie complète en ramenant les trois points d'Alsace. La meilleure des manière pour oublier la déception liée à la défaite contre Marseille. "Aller à Strasbourg, faire un bon match et gagner, ça serait le rebond idéal. Pas sûr qu’ils soient vraiment d’accord, a avoué "Le Président". On s’attend à un match difficile à Strasbourg, d’autant plus dans leur position. Ils ont besoin de points, ils reçoivent à la maison. J’ai des amis alsaciens qui me disent que le stade sera plein, il l’est toujours de toute façon."

Après l'ambiance électrique du Parc OL dimanche, les Lyonnais vont se frotter au soutien populaire sans faille de la Meinau.