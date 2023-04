Tagliafico incertain pour Strasbourg - OL

Ayant reçu un coup contre l'OM dimanche, Nicolás Tagliafico n'a pas participé à la séance collective ce mercredi. L'Argentin est incertain et pourrait manquer le prochain voyage pour Strasbourg vendredi (21 heures).

À trois jours du déplacement en Alsace contre Strasbourg (vendredi 21 heures) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, le défenseur gauche de l'OL, Nicolás Tagliafico est incertain pour la rencontre. En effet, l'Argentin a été touché contre Marseille (1-2) dimanche. Sur un contact genou contre genou, Tagliafico était d'ailleurs resté quelques secondes au sol dans le camp marseillais en deuxième mi-temps avant de se relever. Il avait terminé la rencontre contre l'OM, mais sa participation en Alsace reste incertaine. "Nicolàs Tagliafico, qui a reçu un coup dimanche contre Marseille, est resté en soins, peut-on lire dans le communiqué médical de l'OL. Une décision concernant sa participation au match de vendredi sera prise demain."

Après un jour de repos lundi, les Lyonnais ont effectué un décrassage mardi avant de reprendre le chemin de l'entraînement ce mercredi. Deux séances auxquelles n'a pas participé Nicolas Tagliafico. Ce mercredi, le champion du monde est resté en salle et n'a pas pris part à l'entraînement collectif. Avec plus que six matchs à disputer pour la formation lyonnaise cette saison, Laurent Blanc pourrait bien composer une nouvelle fois sans son latéral après le match à Toulouse si les choses ne s'arrangent pas.