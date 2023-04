Janice Cayman évoque ses souvenirs à l'OL

Mardi, Janice Cayman est revenue sur ses quatre ans passés à l'Olympique lyonnais. La joueuse belge a annoncé son départ du club il y a quelques semaines.

À l’Olympique lyonnais depuis 2019, Janice Cayman a indiqué en mars dernier qu’elle quittera l’OL à l’issue de la saison. Mardi, la Belge était l’invitée de la chaîne du club et elle a évoqué les meilleurs moments qu’elle a vécus dans le Rhône. "Je retiens les amitiés et évidemment les titres. J'ai un lien avec tout le monde… On a vraiment un bon groupe ici. C'est ce qui est dur quand tu pars, c'est que tu sais que ça ne sera plus la même chose au niveau du vestiaire, a confié la latérale droite lyonnaise. J'ai atteint tous mes objectifs, mais on veut encore gagner des titres cette saison."

Deux championnats de France et Ligue des champions

Avec 2 Ligues des Champions remportées à l’Olympique lyonnais, il a été demandé à la Flamande de livrer son meilleur souvenir après ses quatre années passées au club. "La finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Tout le monde s'attendait à ce que Barcelone gagne, mais on a juste montré qui nous étions, c'est pour ça qu'on a travaillé toute la saison. On a montré qu'on était toujours là." La joueuse pour qui la décision de quitter le club a été très dur à prendre, a choisi de retenir que le positif, avant de s'envoler pour une nouvelle destination.