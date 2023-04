Mercato : Tagliafico s’attendait "à autre chose" en venant à l’OL

Satisfaction de la saison lyonnaise, Nicolas Tagliafico a pourtant vite déchanté. Au lieu de jouer l’Europe comme à l’époque du grand OL, le latéral argentin se bat pour accrocher la 5e place. De quoi remettre en cause son avenir ?

À son arrivée, le scepticisme était de mise chez les supporters de l’OL. Il n’a pas mis longtemps à mettre tout le monde d’accord. En l’espace d’une demi-saison, Nicolas Tagliafico a montré qu’il avait été une très bonne pioche durant le mercato estival. Le latéral argentin a apporté sa grinta, son dépassement de soi, mais surtout sa qualité de débordement et de passe. Auréolé d’un titre de champion du monde avec l’Argentine en décembre dernier, Tagliafico a un peu plus de mal dans cette seconde partie de saison à cause d’un manque de fraîcheur physique, mais il ne baisse pas le pied.

Il a pourtant bien déchanté depuis son arrivée sur le plan collectif. Venu à l’OL pour retrouver du temps de jeu et se battre pour le haut du tableau, l’ancien de l’Ajax déchante. "J'ai presque grandi avec le Lyon qui jouait le haut de tableau, la Ligue des Champions, avec les buts de Juninho, a raconté Tagliafico à Prime Video. De l'extérieur, je m'imaginais autre chose et une fois à l'intérieur, c'était différent."

"On fera les analyses à la fin de la saison"

Les ambitions lyonnaises à la baisse et très certainement sans Europe la saison prochaine, Nicolas Tagliafico a tout pour être un candidat au départ. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OL, l’Argentin peut surfer sur sa bonne saison individuelle pour mettre les voiles durant l’été. S’il a préféré noyer le poisson, le champion du monde ne semble exclure aucune possibilité et c’est compréhensible à 30 ans. "En vérité, je ne me focalise pas là-dessus, a-t-il d'abord répondu. Je suis concentré pour tenter de remporter des victoires. Ensuite, à la fin de la saison, il faudra analyser tout ce qu'il s'est passé. Et je prendrai une décision. J'ai un contrat ici jusqu'en 2025. Je suis donc concentré, je veux faire du mieux possible sur les matchs qui restent. Viendra ensuite le temps des analyses." Les arguments pour rester paraissent pourtant bien moins nombreux que ceux pour partir...