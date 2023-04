OL - OM (1-2) : Tagliafico inquiet pour l'Europe

Au lendemain de la défaite contre l'OM (1-2), Nicolás Tagliafico se montre pessimiste au sujet de l’Europe.

De retour parmi les siens pour la rencontre face à l’OM (1-2), Nicolás Tagliafico était au micro de Prime Video après le match. Le latéral gauche lyonnais a livré son analyse de la confrontation en décrivant l’atmosphère autour de l'affiche. "C'était un match dur. On s'est créé des situations, on prend ce but à la fin, on est très triste. C'était la dernière situation et ils prennent les trois points. C'était une fête dans le stade et on a eu des points positifs, moins bons, des temps forts, des temps faibles. On s'est créé des situations, mais la dernière situation, c'est l'OM", a estimé le champion du monde 2022.

Au revoir l’Europe ?

Cette déroute contre les Phocéens à sept journées de la fin de championnat réduit considérablement les chances de qualifications européennes. Interrogé à ce propos, le défenseur argentin imagine mal les Lyonnais se qualifier pour une Coupe Européenne. "Au revoir à l'Europe ? Ça va être très difficile maintenant." Visiblement, cette défaite a mis un coup derrière la tête à tout le monde du côté de l'OL. Mathématiquement, tout reste possible, mais effectivement, les chances sont minces.