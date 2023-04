OL - John Textor : "On va opérer des changements"

John Textor était présent, dimanche soir, au Parc OL à l'occasion de la réception de l'OM (1-2). L’occasion pour l'Américain d'en dire plus sur ses intentions, concernant l’OL.

En marge de la rencontre prévue entre l’OL et l’OM (1-2), John Textor est venu assister au match de son équipe. Le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL est conscient de l’état de son club et il n’a pas hésité à afficher ses ambitions. "Les supporters veulent voir une équipe plus agressive, qui donne tout sur le terrain, a-t-il déclaré au micro de Prime Video. Jean-Michel (Aulas) manage ses équipes, moi, je suis là pour poser des questions, obtenir des réponses, avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Nous voulons de meilleurs résultats, donc on doit faire les choses différemment. "

"Je suis un acteur du changement"

Pour revenir au plus haut niveau, l’Américain de 57 ans est conscient qu'il doit rapidement prendre des mesures. "On a une jeune équipe, nous avons été très bons sur la deuxième partie de saison. Notre académie est l’une des meilleures au monde, si ce n’est la meilleure. D'une manière ou d'une autre, nous devons apporter l'expérience de joueurs qui savent comment gagner." Et d'ajouter : "J’aime l’idée que cette équipe soit le reflet de la formation lyonnaise, de l’identité du club, mais nous devons mettre des gagnants sur le terrain. Je suis un acteur du changement, on va opérer des changements, ce sera le rôle de Jean-Michel Aulas."

Des propos forts de l’homme d’affaires et une idée qui doit se renforcer suite à la contre-performance lyonnaise à laquelle il a assisté.