Fleury Di Nallo remercie les supporters de l'OL

Au cours de l'Olympico perdu par l'OL (1-2), les supporters lyonnais n'ont pas manqué de rendre hommage à l'une de leurs plus grandes légendes, Fleury Di Nallo qui avait fêté ses 80 ans dans la semaine.

Le 20 avril dernier, la légende de l'OL Fleury Di Nallo a soufflé sa 80e bougie. Pour l'occasion, le Petit Prince de Gerland a reçu un bel honneur durant la rencontre opposant l'OL à l'OM (1-2). En effet, après le superbe hommage rendu à Paul Bocuse, le Parc OL s'est octroyé un moment pour mettre en avant le meilleur buteur (222) de l'histoire des Rouges et Bleus. De son côté, le virage sud a choisi ces mots : "80 ans, bel anniversaire Petit Prince de Gerland". Le virage nord à quant à lui préféré : "Di Nallo : joyeuse 80e année au Petit Prince de Gerland."

"Merci de tout mon cœur"

Après cet honneur de la part des supporters, le concerné a choisi d'y apporter une réponse tout aussi sincère à travers un message adressé au club. "Merci de tout mon cœur. Moi, le gone de Gerland, je n'aurais jamais imaginé que 50 ans plus tard, on se souvienne de moi. Je suis choqué. Je n’oublierai jamais", a déclaré Fleury Di Nallo. Presque 50 ans après son dernier but inscrit sous les couleurs lyonnaises, son record n'a jamais été égalé ou effleuré (222), même si un certain Alexandre Lacazette doit l'avoir en ligne de mire.