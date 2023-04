OL - OM (1-2) : retour manqué pour Gusto

OL – Reims (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour son retour à la compétition avec l'OL, Malo Gusto a inscrit un but contre son camp à la 92e minute. Un coup du sort pour le latéral droit qui a ainsi scellé le sort du match (victoire 1-2 de l'OM).

Après plus de deux mois sans avoir foulé les terrains, Malo Gusto a fait son retour dimanche face à l'OM (1-2) après avoir remplacé Bradley Barcola à la 80e minute. Le joueur recruté par Chelsea à l'hiver 2023 n'a malheureusement pas effectué la rentrée espérée par tout le monde. Pris en grippe par une partie de ses supporters depuis quelques semaines, le latéral droit s'est illustré dans un premier temps par une occasion manquée à le 86e minute. À la réception d'une passe de Jeffinho au point de penalty, Malo Gusto a manqué sa reprise et le ballon a fini dans les gants de Pau Lopez. Une situation qui aurait pu être un tournant dans cet Olympico. Cependant, le mal ne faisait que commencer pour lui...

Un CSC à la dernière seconde...

Avec plusieurs pertes de balles à son actif, l'international Espoirs français a vécu une entrée difficile avec un manque de confiance dans son jeu. Mais c'était sans compter sur le 92e minute du match où tout a basculé. Suite à un cafouillage dans la surface lyonnaise, Diomandé a dégagé le ballon, mais celui-ci a rebondi sur Gusto et fini dans le petit filet gauche d'Anthony Lopes... Pointé du doigt pour ce csc, il a "été au mauvais endroit au mauvais moment" pour Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones" lundi. Décidément une soirée pénible pour le latéral né en 2003 et qui n'avait plus joué depuis le 8 février contre Lille.