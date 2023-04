L'entraîneur des attaquants de l'Olympique lyonnais, Ludovic Giuly a révélé son rôle au sein de l'effectif des Gones. Il a aussi évoqué son lien avec Rayan Cherki et Bradley Barcola.

L'ancien joueur du FC Barcelone ou encore de l'Olympique lyonnais, Ludovic Giuly est depuis juin 2022 l'entraîneur des attaquants du groupe professionnel de l'OL. Ayant été formé au club, l'homme de 46 ans connaît bien l'institution qui l'a lancé au haut plus niveau. Au cours d'une interview accordée au Journal du Dimanche, l'adjoint de Laurent Blanc a souhaité apporter quelques précisions concernant son rôle dans le staff lyonnais. "Je n'aime pas avoir une étiquette précise, on est entraîneur ou on ne l'est pas. Comme Cláudio Caçapa (chargé de la défense), je suis adjoint dans la globalité, a confié le vainqueur de la Ligue des Champions 2006. Je parle avec tout le monde, je ne me limite pas aux attaquants. On fait tous partie de la même équipe. J'apprends et j'ouvre ma palette."

"Je suis adjoint dans la globalité"

Tout comme Samir Nasri le dévoilait à propos d'Arsène Wenger, Ludovic Giuly fait partie des techniciens qui souhaitent développer les points forts de ses joueurs avant de se concentrer sur les points faibles. Durant son entretien, il s'est livré sur les relations qu'il nourrit avec Rayan Cherki et Bradley Barcola, qui avait vanté le rôle de Giuly la semaine dernière à Olympique-et-Lyonnais. "J'essaye de ne pas trop leur prendre la tête. De leur dire : imposez-vous sur vos points forts, on verra après les points faibles. Avec Rayan, je suis plus sur la tactique, les bons gestes au bon moment... Bradley a davantage besoin d'être rassuré. C'est un bonheur de travailler avec eux et de les voir grandir", a expliqué le surnommé "Lutin Magique" qui préfère prendre son nouveau challenge au jour le jour plutôt que de se projeter trop loin.