L’OL n’y arrive pas à domicile avec Laurent Blanc

Défait (1-2) dimanche soir par l’OM, l’Olympique lyonnais a subi sa 3e défaite de l’année au Parc OL. Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Laurent Blanc n’a goûté à la victoire qu’à trois reprises en 10 matchs à Décines.

Les illusions perdues ? Dimanche soir, l’OL a-t-il mis fin à ses derniers espoirs européens face à l’OM ? Il reste encore six journées et 18 points à prendre, mais le club lyonnais a fortement compromis ses chances en concédant une défaite (1-2) dans les dernières secondes face à l’autre Olympique. Un point de plus n’aurait pas forcément changé le constat fait en ce début de semaine. Il aurait simplement été meilleur pour le moral des troupes avant de se déplacer à Strasbourg vendredi (21h).

Critiqué pour certains choix, Laurent Blanc espère retrouver le sourire en Alsace, lui qui a finalement plus de faculté à répondre présent loin de Décines qu’au Parc OL. Le revers contre l’OM dimanche vient s’ajouter aux difficultés lyonnaises de régner en maitre à la maison. Depuis l’arrivée de Blanc sur le banc lyonnais, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont joué à dix reprises à Décines en Ligue 1. Ils n’en sont sortis vainqueurs qu’à trois reprises (Lille, Lens, Rennes). Des succès face à des adversaires de qualité, mais à côté de ça, c’est clairement la soupe à la grimace.

Bosz a plus gagné que Blanc cette saison

Avec seulement trois victoires, Laurent Blanc a moins gagné que Peter Bosz (4) cette saison dans l’enceinte décinoise alors que le Néerlandais n’a dirigé l’OL qu’à six reprises. Avec 1,3 point, Blanc est l’entraîneur de l’OL avec le plus faible ratio de points à domicile (avec un minimum de 10 matches) dans l’élite. On peut faire dire tout et n’importe quoi à des statistiques, les effectifs n’étant pas les mêmes, mais en étant mis en difficulté par des équipes moins bien classées (Clermont, Strasbourg, Brest...), la qualité des joueurs n’y est pas forcément pour quelque chose.