En voyage au Brésil avant son séjour lyonnais, John Textor en a profité pour tester le système de reconnaissance faciale à mettre en place dans les stades. Cette idée est loin de plaire aux Bad Gones qui ont déployé une banderole dimanche contre l’OM.

Ce n’est un secret pour personne, John Textor veut faire d’un match de football une véritable expérience. Ayant fait sa réputation dans les effets spéciaux, l’actionnaire majoritaire de l’OL a gardé un pied dans ce domaine des nouvelles technologies. Malgré sa récente lubie de racheter des clubs de foot (OL, Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace), Textor veut que le supporter soit au centre de l’expérience. Avec FaceBank, une société qui lui appartient, l’Américain a pour ambition de créer un système de reconnaissance faciale pour impliquer les fans.

L’idée de la mise en place n’en est encore qu’à ses balbutiements, mais les choses s’accélèrent notamment au Brésil. Avant de venir à Lyon pour assister à OL - OM et participer au conseil d’administration lundi, John Textor avait passé quatre jours à Rio de Janeiro. À cette occasion, il en a profité pour faire des tests concrets du programme avec Botafogo même si aucune date n'a encore été fixée pour une éventuelle mise en œuvre officielle.

Une banderole en virage nord dimanche face à l'OM

Cette reconnaissance faciale permettrait de mettre fin à l’édition de billets et permettrait aux supporters des facilités dans les achats et autres divertissements. Seulement, ce programme sera bien plus compliqué à mettre en place à l’OL. Si John Textor veut faire ça en France, il devra se conformer à un cadre légal bien plus strict qu’au Brésil.

Ce n’est donc pas pour aujourd’hui que la liberté de supporters sera remise en cause. D’ailleurs, les fidèles du virage nord ont profité de la présence de Textor au Parc OL dimanche pour lui faire passer un message sur le sujet. Une banderole a été déployée avec l’inscription suivante : "Textor : non à la reconnaissance faciale". On a connu des banderoles plus virulentes, mais le message est passé.