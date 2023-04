Strasbourg - OL se jouera à guichets fermés à la Meinau

Après la ferveur du Parc OL dimanche contre l’OM, l’OL va se frotter à celle de Strasbourg vendredi (21h). Le stade de la Meinau affichera complet avec 25 000 spectateurs présents.

Dimanche, le Parc OL avait revêtu ses plus beaux habits pour recevoir l’OM. Le rendez-vous contre les Phocéens est toujours fortement attendu entre Rhône et Saône et l’hommage rendu à Paul Bocuse a ajouté un peu de piment à cette soirée qui s’est malheureusement terminée en eau de boudin. Malgré tout, le Parc OL avait fait le plein avec la 3e affluence de la saison à Décines (57 609 spectateurs). Ce rôle de 12e homme n’a pas permis aux coéquipiers d’Alexandre Lacazette de pousser vers la victoire et les Lyonnais espèrent ne pas le subir vendredi soir.

24e match de suite complet pour Strasbourg

Pour la 33e journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Strasbourg dans un stade de la Meinau qui ne risque pas de sonner creux. Dans leur opération maintien, les Alsaciens vont pouvoir compter sur le soutien de toute une ville. Avant même la victoire 2-0 à Reims dimanche, la Meinau affichait déjà complet la semaine dernière pour la réception de l’OL. Ce sera le 24e match de suite où plus de 25 000 personnes viendront encourager le RCSA, ancien club de notre consultant Nicolas Puydebois. Une fidélité à toutes épreuves et renforcée par la sortie de la zone rouge des hommes de Frédéric Ancelotti lors de la 32e journée.